Celstraffen uitgesproken voor twee oplichters Stefan Van de Weyer

18 december 2018

16u41 4 Leuven Voor een man en een vrouw uit Leuven werden bij verstek celstraffen uitgesproken van 22 maanden cel en 14 maanden cel. Ze hadden ondermeer in Leuven tussen 18 december 2016 en 20 april 2017 opgelicht door hen online geld afhandig te maken. Het duo nam zes slachtoffers in de maling voor een totaal bedrag van 640 euro.

De twee namen valse namen aan en maakten gebruik van verschillende facebookprofielen om geld te verkrijgen van de verkoop van videospelletjes. Dit terwijl ze nooit de intentie hadden om de spullen effectief aan de kopers te bezorgen. Beiden maakten een man op 22 januari 2018 in Aarschot 1.836 euro afhandig en gingen dit met zijn bankkaart afhalen. De Leuvenaar was bovendien op 9 januari 2016 betrokken bij een vechtpartij in Leuven.

Voor de strafrechter was het welletjes, waarop er fikse celstraffen werden uitgesproken. Voor de online-oplichting kregen beiden acht maanden cel. De vechtpartij leverde de twintiger nog eens zes maanden cel op, het verduisteren van 1.836 euro bracht nog eens acht maanden cel extra op. De vrouw werd hiervoor tot zes maanden cel veroordeeld. Beiden moesten aan een slachtoffer 300 euro schadevergoeding betalen.

“De beklaagden laten verstek gaan en nemen hun verantwoordelijkheid niet op. De feiten zijn zeer laakbaar, onschuldige derden worden hierdoor benadeeld”, stond er in het vonnis te lezen.