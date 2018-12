Celstraffen gevraagd voor mensenhandel en prostitutie Stefan Van de Weyer

11 december 2018

15u38 0 Leuven Een Boliviaan riskeert op de Leuvense strafrechtbank vier jaar cel voor mensenhandel en het prostitueren van vijf vrouwen in het West-Vlaamse Zuienkerke. Zijn kompane, een Ecuadoriaanse die even in Leuven woonde, hangt dertig maanden cel boven het hoofd. Er werd ook nog een verbeurdverklaring van ongeveer 725.000 euro aan vermogensvoordelen gevraagd.

In 2016 startte het onderzoek naar aanleiding van de Europese dag tegen de uitbuiting. In 2016, op 12 oktober 2017 en op 28 februari 2018 voerde de politie controles uit in Zuienkerke en steeds troffen ze daar prostitués aan. Ze kwamen er op basis van info op www.redlights.be

Op die eerste controle bevond zich één vrouw die toegaf dat ze de helft van haar inkomsten moest afstaan aan de ondertussen verdwenen Boliviaan. In een schriftje stonden haar gepresteerde uren en haar inkomsten keurig genoteerd. Bij de tweede controle in 2017 werden er twee vrouwen aangetroffen die zich prostitueerden, ééntje zelfs in aanwezigheid van een klant. Ook toen werd er een schriftje gevonden, incluis een prijslijst. Het werd duidelijk dat ze een bepaalde omzet moesten halen, of ze moesten verdwijnen. Tijdens de derde controle werden eveneens twee vrouwen aangetroffen en een 30-jarige Ecuadoriaanse, zij had in België al eens in Brugge en in Leuven verbleven. “Voor de Boliviaan en de dertiger werd een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven. De man verdween met de noorderzon, de vrouw werd midden oktober in Spanje aangehouden. Ze verklaarde als slachtoffer te zijn begonnen en pas vanaf begin 2018 moest handelen naar de wil van de Boliviaan, deze verdween toen. Voor deze laatste vraag ik vier maanden cel en 15.000 euro boete. Voor de vrouw die in de Hasseltse gevangenis opgesloten zit, eis ik dertig maanden cel en 6.000 euro boete,” aldus het openbaar ministerie. Er werd ook de verbeurdverklaring van 724.327 euro gevraagd.

De advocate van de Ecuadoriaanse vroeg de vrijspraak gezien ze volgens de verbalisanten in het dossier pas op 20 februari 2018 pas in beeld kwam en ze enkel telefoons moest opnemen voor de andere beklaagde. “Ze spreekt enkel Spaans en de andere beklaagde deed zo goed als alles, daarom vraag ik de vrijspraak.”