Celstraf voor gevangene die betrapt werd met drugs? Stefan Van de Weyer

10 december 2018

14u46 0 Leuven Een 44-jarige Marokkaan hangt drie maanden cel en 8.000 euro boete boven het hoofd op de Leuvense strafrechtbank. Dit omdat hij op 12 februari 2018 in zijn cel in de Leuvense hulpgevangenis werd betrapt op het bezit van cannabis. Dit terwijl hij vijf jaar cel uitzit voor soortgelijke feiten.

Het openbaar ministerie vroeg drie maanden cel en de stevige boete, eventueel voor een deel met uitstel. De beklaagde werd met cannabis in de cel betrapt tijdens een controle. Zijn raadsman verklaarde dat zijn broer toen heel ziek was en dat zijn cliënt het daarmee moeilijk had. De broer in kwestie overleed uiteindelijk aan die ziekte. “Ik beken de feiten, ik zat toen in een moeilijke situatie. De cel bracht geen oplossingen”, wist de veertiger zonder gekende woonst, die nog steeds in de cel zit, te melden.