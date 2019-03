Celstraf voor dronken buspassagier die amok maakt KAR

07 maart 2019

Leuven Een man is veroordeeld tot vijftien dagen cel omdat hij in dronken toestand amok maakte op de bus.

Huseen S.C. verzette zich hevig tegen zijn arrestatie op 20 januari 2017. Ook in de cel zou hij hevig tekeer zijn gegaan. “De beklaagde heeft zich bijzonder agressief gedragen. Hij moet beseffen dat politiemensen vaak in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen”, noteerde de rechter in het vonnis. S.C. liep al verschillende veroordelingen op voor de politierechtbank en moest zich ook al verantwoorden voor slagen. “Het strafdossier doet vermoeden dat hij met een alcoholprobleem kampt”, aldus de rechter nog. Die veroordeelde de man tot een celstraf van vijftien dagen. Hij moet ook zo’n 300 euro aan boetes en bijdragen betalen.