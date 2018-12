Celstraf met uitstel na verkrachting op trappen stadhuis Stefan Van de Weyer

12 december 2018

13u35 6 Leuven Een dertiger uit Leuven is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel over vijf jaar. Op 21 september 2012 verkrachtte hij ‘s ochtends vroeg een vrouw op de Grote Markt in Leuven. Hij zag een vrijend koppel op de trappen van het stadhuis en duwde de man van zijn toenmalige liefje af om zelf zijn ding te kunnen doen.

De man ontmoette zijn vriendin die nacht in café ’t Archief en hij had seks met haar tot een man van Afrikaanse origine kwam opdagen. Hij hurkte naast hen neer, duwde hem van haar af en verkrachtte haar. De weggeduwde man sprak de politie aan in de Zeelstraat. Toen de agenten aan het historische stadhuis aankwamen, zagen ze de dertiger de trappen afdalen. De vrouw zat gehurkt achter de trapleuning, ze was zwaar onder de indruk. Volgens de rechter maakte de plotse voorbijganger gebruik van het gegeven dat het slachtoffer dronken was.

Geen effectieve straf

Gezien zijn blanco strafblad kreeg de dader een celstraf met uitstel over vijf jaar, op voorwaarde dat hij geen nieuwe feiten pleegde en een leerproject voor daders van seksueel geweld volgde. Daarbuiten werd hij nog eens voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De man die de politie aansprak werd aanvankelijk ook beschuldigd van verkrachting en daarenboven schuldig verzuim. Hij werd echter vrijgesproken.