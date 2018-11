CD&V Wilsele plant bloemen in putten Bart Mertens

06 november 2018

17u20 3 Leuven CD&V Wilsele klaagt de slechte toestand van het wegdek aan in de Alfons Fierensstraat en Verbroederingstraat. “Het zijn twee straten waar zelfs de putten ook nog eens putten hebben”, zegt gemeenteraadslid Johan Geleyns. “We hebben er dan maar bloemen ingeplant.”

De Alfons Fierensstraat en de Verbroederingstraat in Wilsele wachten al enkele jaren op een nieuw wegdek. De werkzaamheden worden telkens op de lange baan geschoven, tot groot ongenoegen van de bewoners. Ook gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) blijft vaker dan hem lief is melding maken van putten in het wegdek bij de bevoegde diensten. “Men komt de putten wel opvullen maar het blijven lapmiddelen”, aldus Geleyns.

Wachtlijst

Hoewel Geleyns lid is van meerderheidspartij CD&V organiseerde hij met CD&V Wilsele een actie om de problematiek aan te kaarten. “Door bloemen in de putten te planten, willen we aantonen dat de herstellingswerken dringend zijn. Nu doet het wegdek eerder denken aan een maanlandschap. We beseffen dat er nog straten op de wachtlijst staan, maar het kan niet dat straten die er nog behoorlijk bij liggen eerder worden aangepakt. Dat kan je niet uitleggen aan de mensen”, klinkt het.

CD&V pleit voor de invoering van de ‘Street ID’ Ruben Geleyns, CD&V Wilsele

Navraag leert dat de Alfons Fierensstraat en de Verbroederingstraat in Wilsele op de planning staan in 2019. Ruben Geleyns, zoon van uiteraard, pleit voor meer transparantie en duidelijkheid over de planning. “Naast een efficiënt herstellingsbeleid wil CD&V zogenaamde Street-ID’s invoeren. Dat is een digitale identiteitskaart voor de straat waar de historiek van werkzaamheden en de toekomstige planning met data kan worden bekeken. Dat initiatief kan ook dienst doen als meldpunt.”