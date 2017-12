CD&V Wilsele blij met spitsbussen 02u44 0

Op 8 januari 2018 past vervoersmaatschappij De Lijn haar dienstregeling aan. Eén van deze wijzigingen is dat snelbus 433 Leuven-Tremelo vanaf dan ook halt zal houden in Wilsele-Putkapel. Daarnaast zal de lijn ook niet meer langs de Vaart rijden, maar het Leuvense station via de Eénmeilaan bereiken. Deze verbinding tussen Tremelo en Leuven heeft als doel om tijdens de drukte van de ochtend- en avondspits leerlingen en pendelaars respectievelijk naar en vanuit Leuven te vervoeren. Iets meer dan 2 jaar nadat deze lijn in het leven werd geroepen, zullen dus ook de inwoners van Wilsele-Putkapel kunnen opstappen. De snelbus zal in het nieuwe jaar de haltes aan de Jef Scherensstraat en de Sint-Agathakerk bedienen. "CD&V Wilsele kan deze meerwaarde voor de pendelende en schoolgaande dorpsgenoten in Putkapel alleen maar toejuichen. De extra capaciteit is meer dan welkom en komt ook het comfort van de reizigers van en naar onze stad ten goede", zegt CD&V Wilsele-bestuurslid Ruben Geleyns. Ook schepen Carl Devlies, kandidaat-burgemeester voor CD&V Leuven, is tevreden met de beslissing van De Lijn. "Een goede bereikbaarheid - ook tijdens de spitsuren - van de deelgemeenten naar de stad, en omgekeerd, is belangrijk. Zeker voor de vele leerlingen die genieten van ons Leuvens onderwijs, maar niet binnen de ring wonen." (ADPW)