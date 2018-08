CD&V wijkt niet over Bruulparking PARTIJ VRAAGT COALITIEPARTNER SP.A OOK DUIDELIJK STANDPUNT IN TE NEMEN BART MERTENS

25 augustus 2018

02u29 0 Leuven Carl Devlies (CD&V) ziet de realisatie van de Bruulparking als een prioriteit. Dat herhaalde de kandidaat-burgemeester van CD&V nog eens tijdens de voorstelling van de campagne. Of coalitiepartner sp.a nog steeds zo overtuigd is van het veelbesproken project is nog maar de vraag want de partij liet optekenen dat de "Bruulparking een mogelijke piste is".

Verschijnen er met de verkiezingen van 14 oktober in het vooruitzicht dan toch barstjes in het politieke huwelijk tussen CD&V en sp.a? Tot voor kort was de slagzin van de Leuvense coalitie die al 24 jaar aan de macht is kort en duidelijk: het college is één en ondeelbaar. Of met andere woorden: iedereen trekt aan hetzelfde zeel, zonder uitzonderingen. De eerste verkiezing zonder Louis Tobback als kandidaat-burgemeester lijkt die eenheid toch aan te tasten want over het veelbesproken dossier van de Bruulparking is onduidelijkheid ontstaan. Zo laat sp.a - met Mohamed Ridouani als kopman - optekenen dat de partij het niet eens is met de stelling dat parking De Bruul zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden.





Coalitiepartner CD&V kijkt raar op van die houding. "We zijn al jaren bezig met dat dossier. De Bruulparking werd al talloze keren besproken in de gemeenteraad en we zijn al ver gevorderd in de procedure. Het is vreemd dat sp.a het nu plots niet eens is met de stelling dat de parking zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden", reageert kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V).





Schepen en OCMW-voorzitter Herwig Beckers (CD&V) betreurt de eerder onbesliste houding van sp.a maar benadrukt dat CD&V altijd een duidelijk standpunt heeft ingenomen in het dossier. "Als sp.a nu plots een bocht zou beginnen maken om welke reden dan ook dan is dat meer het probleem van sp.a dan van CD&V." Zowel kandidaat-burgemeester Carl Devlies en lijstduwer Karin Brouwers blijven erbij dat de Bruulparking een noodzakelijkheid is voor de heropleving van de benedenstad. "CD&V is zoals altijd rechtlijnig en blijft vasthouden aan parking De Bruul", klonk het gisteren tijdens de voorstelling van de CD&V-campagne die overigens uitpakt met omgekeerde verkiezingsborden. "Een knipoog naar de slogan 'Het draait om Leuven", aldus de CD&V-ploeg.





Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Carl Devlies meer duidelijkheid eist van coalitiepartner sp.a. In september 2017 ontstond er al twijfel toen David Dessers (Groen) liet optekenen dat Mohamed Ridouani er niet wakker van zou liggen als de Bruulparking er niet zou komen. Vanuit Canada liet Ridouani toen weten dat hij achter de plannen van de meerderheid bleef staan en ook nu nuanceert de kandidaat-burgemeester van sp.a. "Er moet een oplossing komen voor de parkeerdruk in de benedenstad en de parking onder park De Bruul is zoals eerder al gezegd een mogelijkheid." Conclusie: voor CD&V staat de locatie van de parking in de benedenstad vast en voor sp.a niet. Of dat een echt breekpunt zal worden in de onderhandelingen voor een eventuele nieuwe coalitie zal nog moeten blijken maar Groen -radicaal tegen de Bruulparking- zal alvast graag horen dat sp.a zich niet vastpint op De Bruul als enige mogelijke locatie.