CD&V voorstander van openluchtzwembad aan Sportoase 28 juli 2018

02u28 0 Leuven "Een Leuven Bad klinkt op het eerste moment als een puik plan, maar er zijn toch heel wat vragen," aldus Carl Devlies, kandidaat-burgemeester van CD&V Leuven.

"De exploitatiekosten van Leuven Bad zijn nog niet duidelijk. Veel inwoners vinden het aangenamer te zwemmen in een groene omgeving, en het verplaatsen van de schaatsbaan naar de Vaartkom zal de horeca rond de Oude Markt geen deugd doen", meent Devlies.





50-meterbad Kessel-Lo

De nood aan zwemwater in Leuven is groot. Daarom communiceerde CD&V een tijd geleden al dat de aanleg van nieuwe zwembaden met stip in hun programma staat. Zo pleit CD&V voor een openluchtzwembad achteraan op de Philipssite met zicht op de Abdij van Park en een 50-meterbad in Kessel-Lo. Carl Devlies roept op om ook in deze warme dagen het hoofd koel te houden.





Juiste keuzes

"De bomen groeien niet tot in de hemel, ook de financiën van de stad niet. Het project Leuven Bad vereist een basisinvestering van 5,3 miljoen euro zonder exploitatiekosten. Laten we bij de start van een nieuwe legislatuur, na de verkiezingen, alle initiatieven op een rijtje zetten en de juiste keuzes maken. Daarbij moet rekening worden gehouden met sportieve overwegingen, de vraag van veel mensen voor een openluchtzwembad in een groene omgeving en de financiële elementen, zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten", meent Devlies. (ADPW)