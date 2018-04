CD&V-jongeren tegen 'Japanse treintoestanden' 07 april 2018

De jongeren van CD&V willen niet weten van 'Japanse treintoestanden'. "Pendelaars tussen Leuven en Brussel moeten op een comfortabele manier op hun werk geraken. Daarom schreven we een brief aan federaal minister François Bellot (MR) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Tijdens de ochtend- en avondspits zijn de treinen steeds drukker bezet. Japanse toestanden zoals professionele 'duwers' die mensen in de treinen proppen, hoeven we hier niet te introduceren." De jongeren vragen nu langere treinstellen en extra treinen. (BMK)