CD&V: "Eenzijdige visies moeten stoppen" ACTIECOMITÉ LEUVEN BRULT HEEFT BRUULPARKING AL BEGRAVEN, MAAR BART MERTENS

19 mei 2018

02u29 0 Leuven Actiecomité Leuven Brult verenigt tal van buurtcomités die de Bruulparking definitief hebben begraven, maar CD&V wil zich nog niet gewonnen geven. Volgens kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) is de parking onder het Bruulpark net broodnodig voor de leefbaarheid in de buurt én voor de handel.

De veelbesproken Bruulparking in Leuven wordt hoe langer hoe meer de speelbal in een politiek steekspel met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Uiteraard mogen ook de vele actiecomités niet ontbreken in de eeuwigdurende discussie en die lieten zich onlangs nog bijzonder negatief uit over de geplande ondergrondse parking onder park De Bruul. Meer zelfs, ze verenigden hun krachten en overhandigden de stad Leuven een plan met twintig eisen. De meest belangrijke vraag van Leuven Brult is om de Bruulparking voor eens en voor altijd te verwijzen naar de prullenmand. Ze krijgen daarin de steun van Groen, PVDA en N-VA. "De Bruulparking moet niet worden aangelegd als je de Podiumkunstenzaal realiseert aan het station", liet kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) nog optekenen.





Hardnekkige onwaarheden

Meerderheidspartij CD&V wil echter van geen wijken weten als het over de Bruulparking gaat terwijl coalitiepartner sp.a met kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani naar eigen zeggen "een genuanceerd standpunt" inneemt. Ondanks de grote onzekerheid in het dossier dat momenteel op de tafel ligt, haalt kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) alles uit de kast om de tegenstanders van de Bruulparking te overtuigen. "CD&V nodigt Leuven Brult uit voor debat. De Leuvense buurt- en actiecomités maken zich zorgen over de leefbaarheid door de realisatie van de Bruulparking. Wel, dat is nu net dé reden waarom CD&V Leuven pal achter deze parking staat. Helaas blijven de onwaarheden over de parking hardnekkig bestaan. Voor eens en voor altijd: het park blijft bestaan en wordt zelfs mooier! De tijd is rijp om eindelijk de puntjes op de i te zetten. Je moet de bredere visie durven en willen zien..."





Geen wondermiddel

"De Bruulparking maakt deel uit van een mobiliteitsplan dat rekening houdt met de realisatie van de autoluwe zone, het voetgangersgebied en de uitbreiding van bewonersparkeren boven de grond. De Vismarkt krijgt een make-over wat de handel zonder twijfel zal stimuleren. Helaas worden we al te vaak geconfronteerd met eenzijdige visies vanuit de tegenstanders. Je kan de auto nu eenmaal niet bannen uit de stadskern zonder weldoordachte parkings te realiseren. Er bestaat geen wondermiddel voor het prangende mobiliteitsprobleem. Nogmaals, de Bruulparking is een belangrijke sleutel. Ik dring echt aan om snel in debat te gaan over dit dossier."