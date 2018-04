CD&V: "Afscheid van een joviaal man" 05 april 2018

Alfred Vansina, niet zelden Fred voor de vrienden, was in zijn tijd enorm geliefd in zijn partij CVP. Ook toen het CD&V werd, bleef Vansina één van de grote namen. Huidig eerste schepen Carl Devlies ziet hem niet als zijn politieke vader, maar omschrijft de man die 18 jaar lang burgemeester van Leuven was als een voorbeeld. "Tijdens zijn laatste termijn als burgemeester was ik voor het eerst schepen", vertelt Devlies. "Ik leerde Fred kennen als een heel gedreven maar ook joviale man. Hij stond heel dicht bij de inwoners en in die zin is Alfred een voorbeeld geweest voor mij." Ook Christiane Vanautgaerden-Vanneck zetelde samen met burgemeester Vansina in het college. "Het was een harde werker die altijd zeer vroeg aanwezig was in het stadhuis. Fred was er echt voor de mensen en heeft veel dossiers kunnen realiseren voor Leuven. Bovendien heeft hij zich nooit gedragen als de schoonmoeder van Louis Tobback toen die in 1995 de sjerp overnam. Integendeel, Fred zetelde nog zes jaar in de gemeenteraad op een heel loyale manier omdat hij het beste wou voor zijn stad." (BMK)