Catamaran André Celis houdt twaalf trucks van de baan

Bouwmaterialen André Celis heeft een nieuwe 'arbeidskracht': catamaran Zulu 01. Dat vaartuig heeft een capaciteit van driehonderd ton, en is zo het equivalent van twaalf trucks.

De populariteit van de binnenvaart voor de aanvoer van goederen en materialen neemt toe in Leuven. AB InBev maakt er al gebruik van en ook Bouwmaterialen André Celis kiest er intussen al zo'n zes jaar voor. En nu heeft dat laatste bedrijf de Zulu 01 in gebruik genomen. Dat is een catamaran die het bedrijf chartert om zakken zand vanuit Brussel naar de vestiging langs de Leuvense Vaart te brengen. "Zulu 01 heeft een capaciteit van driehonderd ton", zegt Nick Celis. "Ter vergelijking: om die hoeveelheid materiaal over de weg te transporteren, heb je zo'n twaalf vrachtwagens nodig. Jaarlijks kan de catamaran zeshonderd ritten vervangen."





Goed voor het milieu, dus. Maar ook voor het bedrijf zelf. "We verliezen minder tijd", aldus Celis. "De catamaran kan bovendien op een geautomatiseerde manier geladen en gelost worden. De Zulu 01 is behoorlijk uniek, want voorlopig worden er in Vlaanderen slechts twee ingezet. In de toekomst gaan we alvast op dit elan voort, want de binnenvaart biedt veel mogelijkheden voor bedrijven, ook in Leuven."





