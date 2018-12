Cassatie verbreekt vrijspraak Sportoase: proces rond dood student (18) moet tweede keer overgedaan WHW

10 december 2018

16u38 0 Leuven Er komt een derde proces rond de dood van de 18-jarige Julien Dumoulin. Het hof van cassatie heeft het arrest van het Brusselse hof van beroep verbroken waarbij de NV Sportoase Philipssite vrijgesproken werd. Het proces moet nu overgedaan worden voor het hof van beroep in Gent.

Julien Dumoulin uit Vorst was lid van een Brusselse duikclub en ging tweemaal per week zwemmen in het Leuvense Sportoase-zwembad. Op 24 juni 2011 liep het rond sluitingstijd grondig fout. De tiener bleef bewusteloos op de bodem van het zwembad liggen en werd pas na meer dan 11 minuten opgemerkt, waarna de redders hem in erg kritieke toestand uit het water haalden. Reanimatie en een kunstmatige coma mochten niet baten, na twee weken liet de jonge duiker het leven. De Leuvense correctionele rechtbank oordeelde dat de schuld volledig bij de NV Sportoase Philipssite lag en veroordeelde het bedrijf tot een boete van 5.500 euro. De NV ging in beroep. Met succes, want het Brusselse hof van beroep besliste dat er wel voldoende toezicht was op het moment van het ongeval en dat de Sportoase zich niets te verwijten had. Het hof merkte ook en vooral op dat Julien Dumoulin in het zwembad bezig was met een duiktraining waarvan hij de gevaren diende te kennen en dat hij die desondanks zonder begeleiding had uitgevoerd. De jongeman was immers bezig met inspannende oefeningen waarvan hij wist dat hij die nooit alleen mocht doen. Het hof van cassatie heeft die vrijspraak nu verbroken en het dossier doorverwezen naar het Gentse hof van beroep. Wanneer de zaak wordt behandeld is nog niet bekend.