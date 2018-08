Cash gestolen in rusthuis 21 augustus 2018

Zondagnamiddag werd er ingebroken in een kamer van het rusthuis Ter Vlierbeke in Kessel-Lo. De 79- jarige bewoonster was een paar uur niet op haar kamer en toen ze terugkwam ontdekte ze de diefstal. Een inbreker ging er aan de haal met geld, zo ongeveer 45 euro, en juwelen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. (ADPW)