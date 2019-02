Cash geld gestolen uit huis in Kerspelstraat ADPW

26 februari 2019

13u30 0

In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in een huis in de Kerspelstraat in Heverlee. De inbrekers forceerden er een keukenraam en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met cash geld. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.