Cash geld en juwelen gestolen

06 maart 2019

12u42 0

In een woning in de Ravenstraat in Leuven werd dinsdagavond ingebroken. De indringers forceerden een raam aan de achterzijde van het huis om binnen te raken. Eenmaal binnen werden tegen de voordeur een tafel en enkele stoelen geplaatst om te voorkomen dat de deur langs buiten zou kunnen worden geopend. De inbrekers gingen ervandoor met cash geld en juwelen.