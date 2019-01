Cash geld en juwelen gestolen bij inbraken ADPW

02 januari 2019



Op nieuwjaarsdag probeerde een inbreker om het raam van een huis in de Rotspoelstraat in Heverlee te forceren. Omdat dit niet lukte nam hij zonder buit de vlucht. De bewoners waren net voor de middag vertrokken om een familielid te bezoeken. Toen ze een uur en half later terug thuiskwamen ontdekten ze de poging inbraak. Op de Oudebaan in Leuven werd er op nieuwjaarsdag effectief ingebroken in een huis. Terwijl de bewoners op familiebezoek waren gingen inbrekers aan de haal met cash geld en juwelen. Ook in de Langendaallaan kregen de bewoners van twee huizen inbrekers over de vloer. In het ene huis forceerden ze een raam en in het andere een terrasdeur. De inbrekers hadden het telkens op juwelen gemunt. De politie kwam ter plaatse en stelde steeds proces-verbaal op.