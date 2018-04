Cash geld en juwelen gestolen bij inbraak 06 april 2018

Inbrekers hebben woensdag toegeslagen in een woning in de Beukenlaan in Heverlee. Wellicht kwamen de indringers binnen via de tuin van de buren. Vervolgens drongen ze de woning binnen via de niet-slotvaste schuifdeur. Verschillende kasten werden doorzocht.





De buit bestond uit cash geld en enkele juwelen. (ADPW)