De jongeren in de wijk Casablanca in Kessel-Lo hebben er genoeg van dat mensen vooroordelen hebben over de buurt. Om de negatieve beeldvorming en de veronderstellingen uit de wereld te helpen, lanceren ze samen met de stad Leuven project 'Casablanca goes Casablanca'.

Casablanca is naast een drukbezochte stad in Marokko ook een gekende wijk in Kessel-Lo. Jammer genoeg moet de wijk niet zelden opboksen tegen heel wat vooroordelen en veronderstellingen. Om daar verandering in te brengen, lanceerde de stad Leuven gisteren een bijzonder project in jeugdhuis Casablanca op het Prins Regentplein in Kessel-Lo. De stad lanceert het project in samenwerking met de jongeren in de wijk. "Om voor eens en altijd een einde te maken aan die turbulente reputatie schieten enkele geëngageerde jongeren uit de buurt in actie", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Ze doen dat onder de noemer 'Casablanca Goes Casablanca'. "Dat is een project waarmee de jongeren -onder begeleiding van een aantal jeugdwerkers- inzetten op sociale interactie en positieve beeldvorming in en rond de buurt", vult schepen Bieke Verlinden (sp.a) aan. "De bedoeling is om onrechtstreeks in te zetten op het voorkomen van polarisering. Het hoogtepunt van het project is een internationale uitwisseling met een vrijwilligersorganisatie in het Marokkaanse Casablanca." (BMK)