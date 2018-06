Casablanca en politie Leuven samen één team in tornooi 28 juni 2018

Casablanca is naast een drukbezochte stad in Marokko ook een gekende wijk in Kessel-Lo. Jammer genoeg eentje die moet opboksen tegen heel wat vooroordelen en veronderstellingen.





Om voor eens en altijd een einde te maken aan die turbulente reputatie schieten enkele geëngageerde jongeren uit de buurt in actie onder de noemer 'Casablanca Goes Casablanca'. Samen met jeugdwerkers van de stad Leuven zetten ze in op positieve beeldvorming, onder meer door gisteren een voetbaltornooi te organiseren in samenwerking met de Leuvense politie. Nog meer dan anders was het gezegde 'deelnemen is belangrijker dan winnen' van toepassing. (BMK)