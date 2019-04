Casa heropent deuren in Leuven Bart Mertens

06 april 2019

14u00 0 Leuven Interieurwinkel Casa heropende zopas de deuren in de Diestsestraat in Leuven. De winkel was een tijdje gesloten voor een renovatie.

Interieurwinkel Casa begint aan een nieuw hoofdstuk. De Belgische keten begon al in 2017 aan een vernieuwingsproces en nu is de nieuwe look van de winkel ook een feit in Leuven. Zopas heropende de Leuvense vestiging na een korte renovatieperiode. “CASA 20.20 is een vernieuwde strategie waarbij volop de kaart van de inspiratie getrokken wordt”, laat het management van de keten optekenen. “We innoveren met een volledig aangepast winkelconcept en een vernieuwd assortiment op basis van drie hedendaagse stijlen. De winkel in Leuven werd volledig vernieuwd en ingericht volgens het nieuwe concept waarbij de winkel een industriële look aangemeten kreeg.” Nog dit: Casa heeft momenteel 500 winkels in acht Europese landen.