Carles Puigdemont op uitstap in Provinciedomein 23 augustus 2018

Bezoekers van het Provinciedomein in Kessel-Lo keken gisteren raar op toen ze een bekend gezicht zagen tijdens hun wandeling in de groene long. Niemand minder dan Carles Puigdemont, de voormalige president van de Catalaanse regering, was op stap met zijn kinderen. Maar was het Carles Puigdemont wel of iemand die er fel op leek? Lorin Parys, kandidaat-burgemeester voor N-VA in Leuven, onderhoudt zoals bekend goede banden met de Catalaanse politici in ballingschap en bevestigt dat Puigdemont op stap was in Kessel-Lo. "Carles Puigdemont was inderdaad samen met zijn gewezen minister Toni Comin op wandel in het Provinciedomein. Ze maakten er een leuke dag van voor de kinderen", klinkt het. (BMK)