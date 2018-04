Carl Devlies: "Ik ga voor de sjerp" KANDIDAAT-BURGEMEESTER VOOR CD&V STELT VERJONGDE PLOEG VOOR BART MERTENS

26 april 2018

02u43 0 Leuven CD&V trekt met een mix van ervaring en jeugdig enthousiasme naar de verkiezingen op 14 oktober. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies laat er geen twijfel over bestaan dat CD&V wil verder besturen in Leuven. "Ik ga voor de sjerp", aldus Devlies.

Toen CD&V een hele tijd terug de topkandidaten bekendmaakte, weerklonk al snel lichte kritiek over het uitblijven van verjonging. Niet onlogisch want de top drie en de lijstduwer waren stuk voor stuk ervaren rotten in de politiek. Met Carl Devlies op één, Els Van Hoof op twee, Dirk Vansina op drie en Karin Brouwers als lijstduwer leek CD&V op veilig te spelen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Kandidaat-burgemeester Devlies liet zich evenwel niet uit balans brengen en beloofde verjonging op de lijst. Die verjonging is nu een feit met onder meer de 27-jarige Liesbeth Vandermeeren op plaats vier. "Vandermeeren is één van de vele nieuwkomers", aldus de man die na 24 jaar uit de schaduw van huidig burgemeester Louis Tobback (sp.a) wil treden. "Het is een jonge en dynamische ploeg geworden met liefst 13 jongeren op de lijst, waarvan de jongste kandidaat nog maar net 18 is geworden. Ik denk onder meer aan Thijs Craane, Liene Lauwers, Rashmi Niroula, Evin Aydogan, Karen Vanderstappen en Ruben Geleyns. Opvallend is ook de grote groep van dertigers tot vijftigers met onder meer Katrien Vermijlen, Philippe Moury, Mirza Baig en Bart Truyens in de rangen. Binnenkort zullen nog een tiental extra kandidaten worden bekendgemaakt."





Ervaring

Uiteraard kan CD&V ook rekenen op politici die al enige kilometers op de spreekwoordelijke teller hebben staan. De meest bekende namen zijn huidig schepen Erik Vanderheiden die plaats vijf inneemt en Herwig Beckers die zesde staat op de verkiezingslijst. Ook niet onbelangrijk in de verkiezingsstrijd is huidig fractieleider van CD&V in de Leuvense gemeenteraad Johan Geleyns. "Onze lijst is een evenwichtige mix tussen ervaring en jonge mensen met frisse ideeën. Onze kandidaten komen ook uit enorme verschillende sectoren. We hebben gekozen voor vernieuwing en verjonging, maar we laten onze heel ervaren mensen niet vallen. Zo staat ook de 82-jarige Edmond Feyfer opnieuw op de lijst."





Blijft de vraag: met welke ambitie trekt CD&V naar de gemeenteraadsverkiezingen? "We willen de verkiezingen winnen. We moeten daar niet flauw over doen. En ik ga voluit voor de burgemeestersjerp", aldus kandidaat-burgemeester Devlies. "Van een voorakkoord met sp.a of een andere partij is overigens helemaal geen sprake. CD&V gaat als een onafhankelijke partij met veel vertrouwen naar de kiezer. Die zal uiteindelijk beslissen of wij de sleutel in handen krijgen om een coalitie te vormen voor het nieuwe bestuur in Leuven."