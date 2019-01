Carl Devlies (CD&V) wil In De Toewip redden Samen met stadsontwikkelaar Miss Miyagi op zoek naar tweede leven Bart Mertens

22 januari 2019

19u00 0 Leuven Café In De Toewip in de Diestsestraat in Leuven staat al sinds begin 2015 te koop maar is tot op heden nog altijd in handen van uitbater Paul Aerts die uitkijkt naar zijn pensioen. Schepen Carl Devlies (CD&V) wil nu samen met stadsontwikkelaar Miss Miyagi op zoek gaan naar een tweede leven voor de legendarische zaak. “Geen platte stadsontwikkeling maar een toekomst met plaats voor het unieke wipschieten”, klinkt het.

Is café In De Toewip in de Leuvense Diestsestraat gedoemd om te verdwijnen, inclusief de allerlaatste indoor ‘wip’ waar nog steeds met de boog wordt geschoten door de liefhebbers van de volkssport? Of komt er alsnog een oplossing uit de bus voor de legendarische zaak waar uitbater Paul Aerts al sinds 1975 de plak zwaait? Als het aan schepen Carl Devlies (CD&V) ligt dan wordt dat laatste scenario waarheid. Hij wil samen met stadsontwikkelaar Miss Miyagi grondig onderzoeken of het café, de wip én het wipschieten een tweede leven kan krijgen na het tijdperk onder Aerts die uitkijkt naar zijn welverdiend pensioen.

Unieke zaak

Het café staat overigens al sinds begin 2015 te koop maar tot op heden kon nog geen enkele kandidaat-koper de eigenaar overtuigen. In De Toewip heeft anders troeven genoeg want het gaat om een café, een feestzaal en een unieke indoor ‘wip’. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan want het perceel zou bijvoorbeeld ruimte kunnen bieden aan twee nieuwe appartementsgebouwen van zo’n vier verdiepingen hoog. Dat zou evenwel betekenen dat een unieke horecazaak verloren zou gaan en dat wil schepen Carl Devlies (CD&V) kost wat kost vermijden.

In De Toewip zit in het collectieve geheugen van de Leuvenaars Schepen Carl Devlies (CD&V)

“Vanuit de hoogste verdiepingen in het Stadskantoor kan je de allerlaatste indoor wip in zelfstandige eigendom in heel België bewonderen. Met deze 30-meter hoge zwarte ‘silhouette’ in de Leuvense skyline zijn veel Leuvenaren opgegroeid maar ook talloze studenten hebben wellicht mooie herinneringen aan dit volkscafé. De waarde van dit complex is dan ook niet louter bouwkundig maar vooral ook immaterieel. Het feit dat hier nog staande wip wordt geschoten, één van onze oude volkssporten, is uniek en zeldzaam. Het is de laatste gesloten staande wip van Vlaams-Brabant en er zijn er in heel Vlaanderen nog maar acht. Kortom, een monument van een café dat in het collectieve geheugen van Leuven zit met dank aan Paul ‘Polle’ Aerts. Ik zou het bijzonder jammer vinden als dit niet beschermde gebouw ten prooi zou vallen aan platte stadsontwikkeling. Daarom gaan we samen met ontwikkelaar Miss Miyagy onderzoeken of we In De Toewip een tweede leven kunnen schenken.” Ook uitbater Paul Aerts hoopt dat In De Toewip kan blijven bestaan na zijn pensioen. Dat gaf hij eerder al aan. “Of ik het zal missen? Ja, uiteraard. Al meer dan 41 jaar is dat mijn dagelijks leven”, liet hij in 2015 nog optekenen.