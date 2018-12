Cargofiets moet op termijn (bestel)wagen vervangen ADPW

13 december 2018

Cargofietsen in de functie van een bestelwagen, het is een testproject van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Een welgekomen tool voor handelaars om hun spullen sneller, efficiënter en milieuvriendelijker kwijt te geraken. Vanochtend werd het proefproject in Leuven gelanceerd.

“Dit project bewijst dat de auto stevige concurrentie krijgt van de fiets en andere duurzame vervoersmiddelen, ook in de bedrijfswereld. Werkgevers zijn belangrijke bondgenoten om het fileprobleem op te lossen. Bycykel vzw biedt een concreet perspectief om het dienstverkeer vlotter te laten verlopen. Dit project is alvast een bron van inspiratie voor bedrijven en openbare instellingen in Vlaanderen die de transitie naar een duurzame (stedelijke) mobiliteit willen maken”, meent minister Weyts. Vlaanderen kent aan Bycykel vzw een subsidie van 40.000 euro toe gedurende een looptijd van drie jaar. Voor de geïnteresseerden: een groot model kost zo rond de 5.000 euro. Voor 4.000 heb je een kleiner model.

“De fiets is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een nieuwe, stedelijke mobiliteitscultuur. Wij faciliteren innovatieve mobiliteitsprojecten waarbij de fiets een centrale positie inneemt”, zo klinkt het bij Bycykel. “In het kader van dit actieprogramma zullen wij bedrijven en openbare instellingen (groot en klein) ondersteunen bij de transitie naar een duurzame stedelijke mobiliteit. Hierbij is de inzet van de cargofiets en de cargotrailer een alternatief voor het gebruik van de (bestel)wagen, zeker in de stad”, klinkt het nog.

UNIZO verleent haar steun aan het proefproject van Bycykel vzw.

“Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden die cargobikes en fietstrailers bieden aan ondernemers in en rond de kern”, zegt Nancy Van Espen, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel. “Nu staan we vaak met zijn allen stil naar en in de steden. Cargobikes nemen minder ruimte in beslag waardoor de wegcapaciteit verhoogt en ze dus veel vlotter kunnen doorstromen. Daarmee vormen ze niet alleen op ecologisch vlak, maar ook qua efficiëntie een meerwaarde ten opzichte van het traditioneel gemotoriseerd vervoer. Bijkomend voordeel is dat ondernemers bij het gebruik van cargobikes geen last hebben van beperkingen zoals lage emissiezones, venstertijden of tonnagebeperkingen. Bovendien is stationeren om te laden en te lossen eenvoudiger, gezien de cargofietsen minder plaats nodig hebben. Het is voor een aantal ondernemers binnen bepaalde omstandigheden dus zeker een flexibel alternatief voor leveringen binnen kortere afstanden of om de last mile te overbruggen.”

De mobiliteit staat steeds meer onder druk en ook de kernen van onze steden ondervinden dat de auto soms té prominent aanwezig was en vaak nog is. UNIZO juicht initiatieven zoals dit project van Bycykel dan ook sterk toe. “Het biedt onze ondernemers de kans om alternatieve vervoersmodi uit te testen en zo hun koudwatervrees te overwinnen, zonder al meteen zelf in die alternatieven te moeten investeren”, benadrukt Van Espen.

Cargobikes bestaan al lang, maar waren tot voor kort eerder een randfenomeen. De laatste jaren zijn het respect voor de moderne versie van de bakfiets en het geloof in zijn mogelijkheden opnieuw sterk toegenomen. “We vinden het zeker belangrijk dat de Vlaamse overheid initiatieven als het project van Bycykel ondersteunt, maar we vragen ook aan de politiek, op alle niveaus, om dit te blijven doen en nu ook op een veel breder niveau werk te maken van de mobiliteit van morgen”, besluit Van Espen.