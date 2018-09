Carglass neemt Carrosserie Celis over 05 september 2018

02u26 0

Carglass, gespecialiseerd in het oplossen van problemen bij voertuigbeglazing, blijft alert voor mogelijke opportuniteiten die zich aanbieden op de markt, en verheugt zich dan ook dat het haar aanwezigheid kan versterken en haar netwerk kan uitbreiden door een aantal activa van Carrosserie Celis Leuven over te nemen. Vandaag telt Carglass 16 Carrosserie en 5 Carrosserie Express-centra verspreid over heel België waar klanten terecht kunnen voor grote en kleine carrosserieschade. Daar komt nu ook Carrosserie Celis bij. "We zijn zeer tevreden dat we een bijkomend Customer Delight Center van Carglass Carrosserie kunnen openen in het pand van het voormalige Carrosserie Celis," licht Guido De Paepe, CEO van Carglass Belux toe. "Deze overname is een zeer mooie opportuniteit om ons in deze regio te versterken. Carrosserie Celis beschikt over een uitstekende reputatie en levert een uitmuntende dienstverlening, dankzij zijn getalenteerde medewerkers. De huidige infrastructuur geeft bovendien ook de mogelijkheid om nog verder te groeien, wat perfect past in onze toekomstvisie voor onze dienstverlening", klinkt het nog. (ADPW)