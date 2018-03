Cannabisplantage ontdekt in Arthur De Greefstraat 13 maart 2018

In de Arthur De Greefstraat in het centrum van Leuven werd maandagnamiddag een cannabisplantage opgerold. De Leuvense politie kwam samen met de brandweer en het gerechtelijk labo naar buiten om de plantage te ontmantelen. Dat gebeurde na doorgedreven onderzoek van politiezone Demerdal-DSZ. Mogelijk zouden de cannabistelers uit die streek zijn. De brandweer ging met chemische pakken het hoekhuis in de Arthur De Greefstraat binnen. Zij stelden vast dat er meerdere verdiepen vol met honderden planten stonden. Over de exacte vondst en de identiteit van de telers is vooralsnog niets geweten. Politie en parket wensten niet te communiceren over de zaak. (ADPW)