Campus Woudlucht is Rode Neuzen School Bart Mertens

30 november 2018

16u10 0 Leuven De Rode Neuzen-vibe is ook op neergedaald over Campus Woudlucht in Heverlee. “Tijdens de vorige edities zamelden wij al centjes in en dat is deze keer niet anders. Meer zelfs, Woudlucht is een trotse Rode Neuzen School geworden. Dat wil zeggen dat onze school ‘goede doel’ wordt en een mooi bedrag terugkrijgt om te investeren in het welzijn van onze jongeren.”

De leerlingen van Woudlucht hebben zich de voorbije hard ingezet voor de Rode Neuzen-actie. Er werd onder meer soep en snoep verkocht voor het goede doel. Maar daar eindigde het engagement van de leerlingen niet. “Helemaal ‘rood’ gaan, deden we met ons zelf ontworpen t-shirt. We verkochten 120 stuks voor het goede doel. De quote op de t-shirt werd meteen ook de ‘rode’ draad tijdens de campagne: ‘You can’t lose your SMILE, it’s right under your NOSE’. We beleefden ook een bijzonder slotevent. Met het SMILE-lespakket, speciaal samengesteld voor deze dag, werkten we eerst in de klassen rond het thema ‘pesten’, afgewisseld met leuke en creatieve opdrachten. Nadien werd er gefeest worden op de ‘Red Party’ in de refter van de school. De leerlingen hebben echt het beste van zichzelf gegeven voor het goede doel”, besluit het team van Woudlucht.