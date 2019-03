Campagne Week van het Hartritme afgetrapt in Sint-Pieterscollege Bart Mertens

16 maart 2019

13u45 0 Leuven In het Sint-Pieterscollege in Leuven is zopas de campagne van tiende editie van de Week van het Hartritme afgetrapt. Zo’n 150 leerlingen kregen een workshop reanimatie.

Er is nood aan meer bewustzijn en vorming bij de bevolking om snel te kunnen reageren bij een hartstilstand of ‘plotse dood’. Dat zegt de Belgian Heart Rhythm Association (Behra) naar aanleiding van de tiende editie van de Week van het Hartritme. Van de 10.000 burgers die dit drama jaarlijks meemaken, overleeft door een gebrek aan onmiddellijke hulp gemiddeld slechts 10%. Slechts in slechts 1/3 van de gevallen komt iemand tussenbeide. Door de bevolking beter te informeren, kan dit cijfer stijgen tot 20%. Of anders gezegd: per jaar zouden ongeveer 1.000 mensenlevens gered kunnen worden in ons land.

Jubileumeditie

De nationale campagne van de Week van het Hartritme werd zopas afgetrapt in het Sint-Pieterscollege in Leuven. “Tijdens een sessie kregen ongeveer 150 leerlingen een initiatie in reanimatie met als doel hen te sensibiliseren over het belang van een snelle reactie”, klinkt het. “De sessies in Leuven zijn meteen ook het startschot van deze jubileumeditie van de Week van het Hartritme, een initiatief van de Behra. Daarin aandacht voor de verschillende hartritmestoornissen die de afgelopen tien jaar aan bod kwamen. In heel het land zullen gratis infosessies, initiaties in reanimatie, screenings en andere acties plaatsvinden, zowel voor scholen als bij het brede publiek.”