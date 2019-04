Campagne tegen fake news in bib Leuven: ‘Nee tegen nonsens’ Bart Mertens

03 april 2019

16u15 0 Leuven Met de slogan ‘Nee tegen nonsens’ is zopas een campagne tegen fake news gelanceerd in de bibliotheek van Leuven. Met deze campagne vraagt Europahuis Ryckevelde aandacht voor het fenomeen. Voorbijgangers werden op de proef gesteld door twee artikels te beoordelen op hun echtheid.

“Een banner met twee grote nieuwsartikelen trekt de aandacht in de bib. Een bingokaart met signalen die wijzen op fake news helpt hen om het nepnieuws te ontmaskeren. Met de QR-code kunnen de deelnemers ook raden wat echt en vals is. Het resultaat van de ‘fake news’-test verraste al veel voorbijgangers bij eerdere acties in de bibliotheken van Antwerpen en Limburg”, zegt Fauke Deceuninck van Europahuis Ryckevelde.

Trollenlegers

De campagne komt er uiteraard nu de verkiezingen in zicht komen. Op 26 mei 2019 kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees Parlement. “Zeker in verkiezingstijden worden vaak technieken gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden en wordt er nepnieuws verspreid”, aldus Fauke Deceuninck. “Denk maar aan de campagne rond de Brexit of de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen waar Russische trollenlegers de berichtgeving hebben beïnvloed. Het doel van onze campagne ‘Nee Tegen Nonsens’ is om burgers kritisch te laten nadenken over informatie die ze op (sociale) media vinden en hen bewust te maken van veelgebruikte desinformatietechnieken.”