Calisthenics alsmaar populairder: “De gratis lessen zijn een groot succes”, zegt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V) Bart Mertens

17 april 2019

17u00 0 Leuven Calisthenics is aan een opmars bezig in Leuven. Sinds vorig jaar heeft de stad een eerste ‘barpark’ waar iedereen de groeiende sport kan uitoefenen. Zopas werd ook de eerste editie van de BAR-CODE Movement Day georganiseerd.

Om meteen een antwoord te geven op de eerste vraag die wellicht in u opkomt: calisthenics is een lichaamstraining waarbij je je eigen gewicht als weerstand gebruikt. De populariteit van de sport zit in stijgende lijn in Leuven, zelfs in die mate dat er een speciaal ‘park’ werd gemaakt om ‘calisthenics’ te beoefenen. Er werd zelfs een BAR-CODE Movement Day georganiseerd op het grasveld aan de achterkant van Sportoase Philipssite. “Via de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’ ging Tofsport op zoek naar nieuwe initiatieven die meer mensen aan het bewegen krijgen in de openbare ruimte van de stad. Eén van de projecten was BAR-CODE dat met de verworven subsidies een barpark liet bouwen. BAR-CODE biedt er gratis calisthenics lessen aan maar het barpark is ook altijd en voor iedereen toegankelijk om er vrij te gaan sporten. De gratis lessen zijn een groot succes. ‘Calisthenics’ is ondertussen zo populair geworden dat er zelfs een hele nieuwe Leuvense community is ontstaan”, vertelt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V).