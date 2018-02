Cafébazin herkent inbreker in supermarkt EN HELPT VERVOLGENS BIJ ARRESTATIE DANKZIJ FOTO NUMMERPLAAT ANDREAS DE PRYCKER

02u50 0 Leuven Karen Vanderstappen, eigenares van Café Den Beiaard op het Ladeuzeplein, heeft politie en parket een handje geholpen in het arresteren van Roemeense dieven. Toen zij begin januari aan het winkelen was, stond ze oog in oog met de inbrekers die een maand voordien in haar café hadden ingebroken. De dame kon de inbrekers volgen en de nummerplaat doorgeven, en zo kon de dader worden opgepakt.

"Op tien december van vorig jaar werd er bij mij in het café ingebroken", vertelt Vanderstappen. "Ook de aanliggende cafés, de Picasso en de Carlisse, kregen inbrekers over de vloer. Op de bewakingscamera was de dader duidelijk te zien, net zoals de vorige keer. Die was hier allicht eens iets komen drinken om te kijken waar de camera's hingen, maar deze had hij duidelijk over het hoofd gezien. Ik heb die beelden verzameld en alles mooi doorgegeven aan de politie. Daar was tot op 4 januari nog niets mee gebeurd. Toen ging ik inkopen doen in de Match en plots zag ik diezelfde man van op mijn bewakingscamera. Ik besloot de politie te bellen en deze te volgen zodat hij mij deze keer niet zou ontglippen. Ik hield de man in de gaten, maar hij had dat ergens wel door. In de Jan Stasstraat stapte hij zijn wagen, een bordeauxkleurige Volkswagen Bora. Daar trok ik dan maar een foto van de nummerplaat. De man stapte uit en vroeg in gebroken Engels wat mijn probleem was. Ik zei dat hij een inbreker was en dat de politie onderweg was. De man stapte boos in zijn auto en kon uiteindelijk vertrekken", zegt Vanderstappen, die alle gegevens kon doorgeven aan politie en parket.





Twee Roemenen

Enkele dagen geleden kreeg zij het bericht dat de wagen in de Willemsstraat werd teruggevonden, mét gestolen nummerplaat. Het bleek om twee Roemenen te gaan, die ook in Knokke en Aalst inbraken zouden gepleegd hebben.





"Na enkele weken onderzoek hebben ze die dieven weten te pakken en ik ben politie en parket daar erg dankbaar voor. Zij hebben uitmuntend werk geleverd", meent Vanderstappen. De dieven namen in Den Beiaard een laptop, de wisselkassa en een handtas mee. In de Picasso konden ze de portefeuille van een medewerkster en de inhoud van de wisselkassa meegritsen, terwijl in de Carlisse de deuren geforceerd werden en de inhoud van de wisselkassa, zo'n 500 euro werd gestolen. Een jaar voordien was een andere inbreker al tegen de lamp gelopen nadat hij had ingebroken in Den Beiaard, nadat de inbreker door verschillende mensen herkend werd op de beelden. Hij pleegde heel wat inbraken in horecazaken in het Leuvense. Nu is het al de tweede inbreker die tegen de lamp loopt in Den Beiaard. De volgende is gewaarschuwd.