Cafébaas opent sushizaak op Oude Markt Stefan Van de Weyer

05 november 2018

18u08 0 Leuven De baas van Leuvens studentencafé Ambiorix, Mingma (50) uit Leuven, heeft het in deze drukke periode in de vorm van het begin van het acadamiejaar blijkbaar nog niet druk genoeg. Hij opent op de locatie van de Commedia op de Oude Markt, schuin tegenover zijn Ambiorix sushirestaurant Sakana Sushi Leuven. Hij vreest allerminst overwerkt te raken en is benieuwd naar de nieuwe ervaring.

De prille vijftiger begon in 2000 in het alomgekende Limburgse studentencafé, De Ambiorix, te werken. Hij werd er eigenaar van in 2011, dit nadat Koen Jacobs een stapje opzij zette. Na zeven jaar de baas te zijn in de kroeg, wil hij zijn horizon ietwat verlengen en zijn klanten buiten een drankje aan de toog ook een hapje aanbieden. Op de locatie van de nieuwe zaak waren voorheen onder andere de Commedia en de Asian Palace gevestigd. Mingma zal de zaak met zijn echtgenote Doysi (46) en vennoot Tenjing (42) uitbaten.

“Het idee kwam er opeens als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb de inkleding van de zaak voorbije zomer helemaal in het nieuw gestoken. We hebben er een open keuken in ondergebracht, zodat de klanten kunnen zien wat we voor hen bereiden. Er bestaan al zaken in die stijl in het Leuvense centrum, maar mijn klanten zochten een restaurant op de Oude Markt waar je Aziatisch voeding kon meenemen of ter plaatse opeten. De locatie is top en dat zijn onze koks ook. Uiteraard zal de specialiteit sushi zijn. Daarbuiten zullen er ook Japanse gerechten te verkrijgen zijn zoals bijvoorbeeld sashimi, teppanyaki, yakimeshi en hot plates”, vertelt de ambitieuze ondernemer.

“Ik heb al reclame gemaakt bij mijn klanten, waarbij ook flink wat studenten in de Ambiorix, voor mijn nieuwe zaak. Indien ze met een groep komen eten, is er zeker korting mogelijk. Trouwens als ze hier in de Ambiorix een hongertje krijgen, moeten ze enkel maar de zaak uitgaan en ongeveer twintig meter stappen tot de overzijde van de Oude Markt. We leveren een goede prijs-kwaliteit en maken van hygiëne een hoofdzaak”, vervolgt hij. “Ik zal in Sakana Sushi met mijn vrouw overdag achter de toog staan, ’s avonds en ’s nachts concentreer ik me op de Ambiorix. Ik zal ondanks al die activiteiten zeker nog tijd hebben voor mezelf. Ondanks het mindere economische klimaat voor Leuvense horecazaken, zie ik er geen probleem in om net nu een nieuw restaurant op poten te zetten. Als je zelf genoeg in je zaak staat, dan weet je wat er gaande is, dan praat je met de klanten en kan je bijsturen.”

In de Sakana Sushi op de Oude Markt 55 kan je dagelijks gaan eten tussen 12 en 14.30 uur en tussen 17 en 22.30 uur. De zaak opende deze maandagavond zijn deuren en is op zondag gesloten. Er kunnen binnen 40 à 50 mensen plaats nemen om te eten.