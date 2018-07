Café zet beelden met daders GSM-diefstal online 03 juli 2018

In café De Retenue op de Naamsesteenweg in Heverlee zijn twee dieven zondagavond aan de haal gegaan met een smartphone. Ze werden echter gefilmd door een beveiligingscamera in de zaak. De Retenue vraagt op haar Facebookpagina om de foto uitgebreid te delen en eventueel de politie te bellen. De daders leidden hun slachtoffer tijdelijk af door verschillende flyers te vertonen waarmee ze de smartphone in kwestie bedekten. Daarna namen ze hem mee zonder dat iemand dit onmiddellijk in de gaten had. De politie werd erbij gehaald, maar het duo was reeds vertrokken. Er werd proces-verbaal opgesteld en de camerabeelden worden verder onderzocht. De beelden zijn te zien op de Facebookpagina van café De Retenue. (SVDL)