Café 't Werrek zoekt creatief talent

In 2006 schaarde café 't Werrek zich massaal achter Stan Van Samang tijdens de wedstrijd 'Steracteur Sterartiest'. Leuven Café 't Werrek in Wijgmaal lanceert een nieuw initiatief om creatief talent te ontdekken: Den Hoed. Uitbater Arne Mortelmans hoopt dat er snel getalenteerde artiesten het voorbeeld van Luka Cruysberghs en Stan Van Samang volgen in het bekende café.

De Leuvense deelgemeente Wijgmaal heeft de reputatie een gemeente te zijn waar meer dan geregeld opmerkelijke events plaatsvinden. In mei 2006 werd de gemeente bijvoorbeeld officieel uitgeroepen tot Robland door Koning Rob I (presentator Rob Vanoudenhoven, nvdr). Ook de allereerste editie van Steracteur Sterartiest in november 2006 zette Wijgmaal op zijn kop want Wijgmaalnaar Stan Van Samang won de wedstrijd na een spannend duel met regiogenoot Roel Vanderstukken. Het laatste wapenfeit van talent uit Wijgmaal is dan weer Luka Cruysberghs die eind vorig jaar de zangwedstrijd The Voice van Vlaanderen op haar naam wist te schrijven. Om maar te zeggen: er beweegt altijd wel iets in Wijgmaal en niet zelden is het cafébaas Arne Mortelmans die de spreekwoordelijke balletjes voor de soep rolt. Om 2018 goed in te zetten, lanceert Mortelmans nu een initiatief dat hij 'Den Hoed' heeft gedoopt.





"Wijgmaal en talent gaan goed samen. Dat heeft het verleden al meermaals bewezen. Daarom lanceer ik een soort open podium om talent uit onze regio kansen te geven om hun talenten te tonen", zegt Arne Mortelmans. "Pas op, ik organiseer niet zomaar een avond met een open podium. Het is wel degelijk de bedoeling om pakweg twee keer per maand een talent de kans te geven om zich te tonen aan de mensen. Het zou voor die talenten de start kunnen zijn van een mooie carrière. Kijk naar Luka en naar Stan. Ook zij hebben hier hun eerste stappen gezet."





Mooie traditie

Café 't Werrek in Wijgmaal heeft inderdaad een mooie traditie in optredens. In het verleden stonden naast Stan Van Samang en Luka Cruysberghs ook al La Fille d'Ernest, Charly Verbinnen en David Ronaldo, Alain Louie, Johnny Trash, Big Bill en vele andere op het podium in het café.





"Toen hadden we nog geen permanent podium", vertelt Arne Mortelmans. "Veel van die artiesten waren al begonnen aan hun carrière maar nu we over een permanent podium beschikken, ben ik ervan overtuigd dat we nog meer talenten gaan ontdekken in Wijgmaal. Het enige wat de talenten moeten doen, is zich aanbieden en even laten zien wat ze precies willen doen."





Rondgaan met hoed

"Dat hoeft niet altijd muziek te zijn want er zijn vele manieren om mensen te entertainen. Ik denk bijvoorbeeld aan stand up comedy of andere vormen van kunst. Ik mik alvast op twee optredens per maand en de talenten kunnen rekenen op professionele omkadering. In ruil gaan we na het optreden rond met 'den hoed' bij het publiek om de artiest in kwestie te vergoeden. Uiteraard zal ik extra diep in mijn zak tasten als het een opmerkelijk goed optreden was waar mijn klanten veel plezier aan beleefd hebben. Met dit initiatief wil ik talent kansen geven want er is nog altijd te weinig podiumruimte in Leuven voor onbekende artiesten. Mike Naert van Het Depot feliciteerde me trouwens al met dit nieuwe initiatief."





Geïnteresseerde artiesten kunnen contact opnemen met Arne via arnemor@gmail.com of via 0475/94.99.44.