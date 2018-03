Café Paradox toost op 10de verjaardag met eigen bier 26 maart 2018

02u30 1 Leuven Café Paradox langs de Diestsesteenweg in Kessel-Lo bestaat ondertussen tien jaar. Dat werd afgelopen weekend gevierd met optredens en de voorstelling van hun eigen bier 'Paraboes'.

Dat kon zaterdagavond geproefd worden door alle genodigden op de feestreceptie.





"Het is een tripel van 7,2 graden met toetsen van anijs, koriander en sinaasappel", omschrijft cafébazin Sanne het smakenpallet. Het bier werd gebrouwen door brouwerij De Vlier uit Holsbeek.





Vier testbieren

"We hebben hen enkele smaakvoorstellen gedaan en zijn dan gaan proeven maar omdat we er niet uitraakten heeft de brouwer ons vier testbieren afgeleverd. We hebben dan de klanten in tussentijd laten proeven waardoor deze tripel als winnaar uit de bus kwam", weet Sanne.





Van het vat

Het bier is voorlopig enkel verkrijgbaar van het vat in het café zelf. "Als het door iedereen gesmaakt wordt, houden we het op onze drankkaart." De tripel drink je in een glas van 33 centiliter en kost 3,5 euro. (KAR)