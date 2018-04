Café Onder de Toren viert 35ste verjaardag 09 april 2018

In volkscafé Onder de Toren op de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel hebben uitbaters Seppeke en Gerda het 35-jarige bestaan van hun zaak gevierd. Seppe kreeg als 15-jarige de horecasmaak te pakken. Hij begon als ober in hotel-restaurant St.-Jean aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee. Daarna werkte hij in Herberg Den Olm in Heverlee, in den Dreef bij voetbalclub Stade Leuven en bij Herentse dancing Malpertuus. Daarbuiten was hij op 16-jarige leeftijd arbeider bij drukkerij Mafrans in Heverlee. Gaandeweg wou hij voor zichzelf werken en nam hij Onder de Toren over. "Ik heb het vijftien jaar alleen gerund tot Gerda erbij kwam. Toen ik begon, waren er in Wilsele elf cafés, nu nog amper twee. Een evolutie die ik met lede ogen zag gebeuren. Uiteraard moeten deze 35 jaar gevierd worden", zei Seppe. (SVDL)