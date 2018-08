Café In 't Geniep terug open 16 augustus 2018

02u31 0 Leuven Het bekende café In 't Geniep aan de Baron Descampslaan in Wijgmaal is opnieuw open. Filip De Smet neemt de zaak onder zijn vleugels. "Er moeten nog enkele details worden afgewerkt maar sinds woensdag is iedereen terug meer dan welkom", klinkt het.

De zaak kreeg begin dit jaar nog af te rekenen met klachten over geluidsoverlast en moest zelfs even de deuren sluiten door de inbreuken op de geluidswetgeving. De toenmalige eigenares besloot om er de brui aan te geven en op 25 januari verklaarde de rechtbank in Leuven de zaak failliet. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en krijgt In 't Geniep een nieuwe start onder de vleugels van de ervaren horecaman Filip De Smet.





Met de heropening van In 't Geniep wil Filip De Smet de inwoners van Wijgmaal en omstreken een leuke locatie bieden om elkaar te ontmoeten. "De deuren zijn open sinds woensdag", vertelt Filip De Smet (32) die kok is van opleiding.





"De zaak is nog niet helemaal klaar zoals ik het zou willen maar we openen toch al de deuren om de laatste weken van de zomer mee te kunnen nemen in onze opstartfase. Er moeten nog enkele details worden afgewerkt, maar daar zullen de klanten absoluut geen last van ondervinden. Ik hoop met In 't Geniep een meerwaarde te kunnen bieden aan de horeca in Wijgmaal."





(BMK)