Café Carlisse in een nieuw kleedje 05 september 2018

02u24 0 Leuven Het bekende Leuvense café Carlisse sloot een tijdje de deuren voor een opfrissingsbeurt maar is sinds maandag opnieuw open.

De zaak op de hoek van de Arendstraat met het Ladeuzeplein pakt uit met een indrukwekkend interieur dat doet denken aan de koloniale stijl maar eigenlijk niet in één stijl is te vatten. Het is alvast een bijzonder geslaagde make-over geworden die door heel wat mensen als "zeer stijlvol" wordt omschreven. Uitbater Nathan Schellens liet het creatieve denkwerk vooral over aan zijn wederhelft maar kan alvast beginnen aan een nieuw hoofdstuk in het horecaboek van café Carlisse. "We zijn alvast goed begonnen want de eerste openingsdag was het meteen Jaarmarkt. Ik ben uitermate tevreden over het nieuwe interieur", klinkt het enthousiast. (BMK)