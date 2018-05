C-Valley verenigt bedrijven 15 mei 2018

02u52 0 Leuven C-Valley Leuven is officieel van start gegaan met Roland Vanderstukken verkozen als voorzitter. De vzw verenigt de bedrijven die gevestigd zijn op het Research Park Haasrode en in Ambachtenzone Heverlee. Het project is een samenwerking tussen Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, stad Leuven en Voka.

"De vereniging wil het overleg tussen de bedrijven organiseren en het aanspreekpunt zijn voor overheden en andere externe partijen. Met C-Valley Leuven bundelen de bedrijven hun krachten om samen te werken op vlak van onder meer mobiliteit, beveiliging, goederenstromen en vergroening van het terrein. C-Valley Leuven wil een bedrijvencommunity worden die zijn leden verbindt, vertegenwoordigt en versterkt", aldus Roland Vanderstukken, voorzitter C-Valley Leuven. Ook bij Voka Vlaams-Brabant is er veel optimisme over de nieuwe vzw. "Met C-Valley Leuven is er een nieuwe synergie ontstaan bij de bedrijven in Haasrode die kan zorgen voor een nog betere werk- en ondernemingsruimte. Na jaren bedrijventerreinmanagement te hebben verzorgd vanuit Voka op basis van subsidies hebben we nu geopteerd voor een duurzame oplossing in de vorm van een zelfbedruipende vzw samen met de bedrijven", besluit Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. Meer info: www.c-valleyleuven.be (BMK)