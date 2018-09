Buurtwerking Groot Redingenhof organiseert 'een buur vertelt' 06 september 2018

02u38 0 Leuven Buurtwerking Groot Redingenhof vzw Leuven organiseert op vrijdag 21 september 'Een buur vertelt'. Dat doen ze om 20 uur in de zaal Reynaertghesellen in de Redingenstraat nummer 4.

Een buur vertelt wordt dit jaar opgeluisterd door een organisatie uit de buurt: De Wissel. Dat is een begeleidingsinitiatief binnen de jeugdzorg en bevindt zich op de Tervuursevest met twee afdelingen. De Shelter is terug te vinden op nummer 176 en staat in voor de begeleiding van jonge ouders. De Rotonda omvat drie rijhuizen, een achterhuis en een binnentuin op nummer 108-110-112 recht tegenover het Sportkot. Het is een begeleidingsinitiatief voor meisjes tussen de 14 en 21 jaar en hun gezin. Iedere gevel in de buurt herbergt vele verhalen en vaak een boeiende geschiedenis. De blanke gevel van De Rotonda op de Tervuursevest kleurt vandaag de buurt met een grote muurschildering. Tijdens 'een buur vertelt' kom je te weten welke verhalen zich achter deze gevels hebben afgespeeld. Het verhaal start bij de zusters van Le Bon Pasteur die in de jaren zeventig stopten met hun dienstverlening. Na enkele jaren leegstand wordt het huis verbouwd en wordt De Wissel opgericht.





De Troubadours zorgen voor de muzikale omlijsting.





(ADPW)