Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi 01 maart 2018

Leuven Buurtwerk 't Lampeke in de Ridderstraat is begaan met het milieu en maakt werk van een gezondere stad. Dat doen de vele vrijwilligers meer concreet door een fietstaxi te lanceren.

"Mensen in de buurt die het moeilijker hebben om zich te verplaatsen, kunnen deze fietstaxi gebruiken voor kleine verplaatsingen", zegt Karin Nelissen, verantwoordelijk voor de coördinatie bij Buurtwerk 't Lampeke.





"De fietstaxi kan omgebouwd worden tot cargofiets voor het vervoer van materiaal. Dit alles gebeurt met een ploeg diverse vrijwilligers die hier samen hun schouders onder zetten. Zij gaan aan de slag als fietschauffeurs en maken mee het verschil in hun stad."





"We hebben eveneens onze nieuwe brochure 'De Groene Ridder, het belang van duurzaamheid en ecologisch werken' voorgesteld. Armoedebestrijding en duurzaamheid gaan hand in handvoor buurtwerk 't Lampeke."





Ook schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a) was van de partij. Hij onderstreepte nogmaals het belang van milieuvriendelijke initiatieven zoals de fietstaxi en De Groene Ridder.





Die dragen volgens de kandidaat-burgemeester van sp.a bij tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad Leuven en vzw Leuven 2030.





(BMK)