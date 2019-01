Buurtcomité WijKriekenbos overhandigt cheque aan Rondoufonds Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

10u18 0 Leuven De Nieuwjaarsreceptie van Buurtcomité WijKriekenbos in Heverlee was een groot succes. Er viel een mooie opkomst te noteren, net zoals enkele nieuwe gezichten. Ze waren zeer tevreden over de 3.812 euro die ze verzamelden bij de benefietactie Kunst in Kriekenbos.

De overdracht van deze som aan het RondouFonds voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, gebeurde onder het goedkeurende oog van schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (Sp.a) en vertegenwoordigers voor RondouFonds, Serge Ven en Mar Dominguez.

De ziekte van Duchenne is een aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie of een mutatie daarvan. Het treft vooral mannen omdat het recessieve gen dat het veroorzaakt op het X-chromosoom ligt en mannen slechts één X-chromosoom hebben. De ziekte is voorlopig ongeneeslijk. Aan het UZ Leuven wordt met de steun van het Rondoufonds gezocht naar het ultieme geneesmiddel.