Buurtcomité legt eigen mobiliteitsplan voor STADSBESTUUR LOOPT NIET METEEN WARM VOOR VOORSTELLEN ANDREAS DE PRYCKER

Het Buurtcomité heeft voorstellen uitgetekend om paal en perk te stellen aan de verkeersproblemen in Kessel-Lo. Leuven Heel wat Kesselaars hebben zich de afgelopen jaren verenigd in het Overleg Buurtcomité. Het doel: de problemen in de gemeente aanpakken. Zopas werd er een groot plan uitgewerkt onder de naam 'Opstoppingen of oplossingen', waarin gepleit wordt voor zone 30 in 'leefstraten', aangevuld met snelheidscontroles en sensibilisering. Verder is er sprake van toeritdosering op de Diestsesteenweg.

Uit de studie die Vectris voor het Overleg Buurtcomité Kessel-Lo (OBK) deed, komen een aantal belangrijke vaststellingen naar voren. Zo zouden de Kesselse straten oud en smal en niet voorzien zijn op veel verkeer. "De enorme stromen auto's zorgen voor problemen op vlak van veiligheid, lawaai en luchtvervuiling. Tijdens de spitsuren zijn de wegen zo verzadigd dat wagens over het voetpad rijden, rakelings langs de voordeuren. Op andere plekken moeten fietsers noodgedwongen uitwijken naar het trottoir. Daarom pleit het OBK voor een zone 30 in alle leefstraten", klinkt het.





Daarbij wil het Buurtcomité gerichte snelheidscontroles en actieve sensibilisering.





Toeritdosering

Het idee van toeritdosering op de Diestsesteenweg bestaat al zo'n tien jaar, maar is tot nog toe nooit van de grond gekomen. "Het moet de verkeersinstroom regelen. Aan de lichten van de toeritdosering moet dan een transitparking komen, om automobilisten aan te moedigen om van daaruit de Diestsesteenweg te nemen", klinkt het bij het OBK. "Daarom moet ook het Jan Vranckxtracé tot daar worden doorgetrokken. Daar zouden dan ook deelfietsen ter beschikking moeten gesteld worden, zodat autobestuurders hun wagen kunnen laten staan en de laatste kilometers met de fiets kunnen overbruggen."





Tot slot stelt Plan Vectris voor om een fietspad aan te leggen op de Koning Albertlaan. "Door een gebrek aan ruimte kan dit alleen in één richting, naar de Martelarenlaan toe. Daarvoor zouden wel enkele parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Dat fietspad zou uitstekend sporen met de geplande fietssnelweg naar Tienen", klinkt het in de publicatie.





Volgens het Buurtcomité wordt de roep van de Kesselaars naar meer verkeersveiligheid almaar groter. Wachten tot een volgende legislatuur, zien de leden van het OBK dan ook niet zitten. "Kessel-Lo is een sterk groeiende deelgemeente met veel jonge gezinnen en kinderen", zegt Wilfried Joachum. "De problemen zijn zo groot dat we niet nog eens jaren kunnen wachten. Met de plannen die nu voorliggen, weten we voor het eerst in welke richting we een oplossing moeten zoeken. Ze zijn zeker nog niet af en moeten besproken, verfijnd en bijgestuurd worden in overleg met alle inwoners. Maar er is geen reden om te wachten: de discussie moet nog voor de verkiezingen beginnen."





"Volgend stadsbestuur"

Het stadsbestuur loopt niet onmiddellijk warm voor het plan. Schepen van mobiliteit Dirk Robbeets (sp.a) heeft al enkele keren laten blijken dat de plannen tijdens deze legislatuur niet meer uitvoerbaar zijn. "Alle werken aan de Martelarenlaan moeten eerst voltooid worden. We kunnen gerust wat kleine ingrepen doen om bijvoorbeeld auto's trager te laten rijden, zoals onlangs ook in de Platte Lostraat. Maar de volgende bestuursploeg zal beslissen of al die voorgestelde maatregelen uitgevoerd kunnen worden", klinkt het bij Robbeets.