Buurtcomité fleurt spoorwegberm op KAR

24 februari 2019

12u16 0 Leuven Buurtcomité ‘Zot van H’ uit Heverlee heeft zaterdag de spoorwegberm aan de Oud-Heverleestraat opgefleurd.

Met zo’n 300 planten willen ze een ecologische en biodiverse invulling geven aan de anders onbenutte berm. Wim Timmerman, buurtbewoner en bezieler van het project, wil op die manier een boost geven aan het insectenbestand daar. “We hebben een stuk van 200 à 300 meter aangepakt en zo creëren we een habitat voor insecten, want daar is het niet zo goed mee gesteld. Om precies te weten wat we moesten planten schakelden we ook de hulp van de KU Leuven in. We proberen nu om groene stroken aan te leggen om de versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ecostrades”, zoals Timmerman het noemt. Er werd onder andere hondsroos, geoorde wilg, schijnhulst, vlinderstruik, dwergiep, sporkehout en Mexicaanse oranjebloesem geplant. Timmerman hoopt met het initiatief nu ook anderen te inspireren. “De uiteindelijke doelstelling van het hele opzet is de aanleg van een gebiedsdekkend netwerk van ecologisch ingerichte spoorwegbermen over het hele Belgische grondgebied waarbij lokale buurtgemeenschappen, besturen en milieuorganisaties de handen in elkaar slaan.” Voor het aanplanten kreeg het buurtcomité een subsidie van 12.800 euro. In het onderhoud worden ze bijgestaan door de Leuvense groendienst.