Buurtbewoners Oaselaan met verstomming geslagen: “Kleine veldweg plots brede weg voor werfverkeer” Bart Mertens

12 maart 2019

17u00 0 Leuven De buurtbewoners van de autoluwe Oaselaan op de grens van Leuven met Bierbeek kunnen hun ogen niet geloven. Zomaar uit het niets begon een aannemer op 7 maart een kleine veldweg te verbreden zodat er zowaar werfverkeer kon passeren. “Het gaat om klein wegje door een veld die het Leuvense en het Bierbeekse deel van de Oasestraat verbindt. Blijkbaar in opdracht van de stad, maar wij weten van niks…”

De Oaselaan op de grens van Leuven en Bierbeek heeft haar naam niet gestolen. Aan beide kanten is de laan doodlopend en autoluw. Eén deel ligt op grondgebied Bierbeek en het andere op grondgebied Leuven, enkel en alleen gescheiden door een veld. Beide delen worden verbonden door een kleine veldweg die enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Een ‘oase’ van rust dus voor de bewoners, maar aan die rust kwam op 7 maart onverwacht een einde. Een aannemer begon om 7.30 uur ’s ochtends aan de verbreding van de veldweg en dat is niet naar de zin van de buurt. Het doel? Werfverkeer toelaten om de verbinding van de ene naar de andere kant te maken.

We vragen ons af waar de werf precies is gelegen Buurtbewoners Oaselaan

“Zwaar werfverkeer zelfs”, klinkt het bij de boze buurtbewoners. “De vraag is waar de werf is gelegen, want in de onmiddellijke omgeving is er geen sprake van een werf. Toch reed in de vooravond van 7 maart al het eerste zware werfverkeer door onze autoluwe straat. De Oaselaan wordt dagelijks gebruikt door fietsers en wandelaars. Pendelaars en schoolgaande kinderen komen via deze weg op een aangename en veilige manier op hun bestemming. De straat maakt ook deel uit van een fietsknooppuntroute waar vele fietsers van genieten. Een ideaal biotoop voor de zwakke weggebruiker en een erg aangename omgeving om te wonen, maar dat is door de plotse verbreding van de veldweg niet langer het geval. Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid. Een stroom van zwakke weggebruikers in een smalle straat combineren met een stroom van zwaar werfverkeer zonder bijkomende maatregelen of signalisatie is niet meer van deze tijd.”

Stad Leuven

Blijft de vraag: wie gaf de opdracht om de smalle veldweg te verbreden? “De aannemer werkte in opdracht van de stad Leuven”, aldus de buurtbewoners. “Maar de stad verschaft ons geen informatie. De bewoners wisten van niets, bovendien werd er zelfs geen vergunningsaankondiging of bekendmaking geplaatst. We moesten zélf contact opnemen met de instanties om uit te zoeken wat er gaande was en we weten het nog steeds niet. Tot op heden hebben we nog steeds geen antwoord of reactie van de stad.”

De buurt vraagt het Leuvense stadsbestuur nu om dringend een einde te maken aan wat ze omschrijven als “een onevenwichtige situatie”. De buurt eist ook duidelijke communicatie. Schepen van Openbare Werken Carl Devlies (CD&V) geeft toe dat er een communicatiefout is geweest bij de stad Leuven. “We hadden de omwonenden uiteraard correct moeten informeren en helaas is dat niet gebeurd. Die fout wordt nu rechtgezet. Wat de verbrede weg zelf betreft…Door de werkzaamheden op de Hoegaardsestraat op grondgebied Bierbeek was er een bedrijf dat met zwaar materieel werkt volledig geïsoleerd geraakt. We hebben samengezeten met Bierbeek om een oplossing te zoeken voor dat bedrijf maar de enige oplossing bleek de veldweg in de Oaselaan. Het is een tijdelijke oplossing, al zou het wel een jaar kunnen aanslepen. Ik heb alle begrip voor de onvrede van de buurtbewoners maar op dit moment zien we echt geen andere mogelijkheid.”