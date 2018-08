Buurtbewoners Groeneweg onthullen 'burenplek' 11 augustus 2018

De buurtbewoners van de Groeneweg in Heverlee toonden gisteren voor het eerst hun Kom op voor je wijk-project in aanwezigheid van schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a). "Een ontmoetingsplek waar heel spontaan meer burencontacten konden ontstaan, daarvan droomden de bewoners van de Groeneweg in Heverlee", vertelt schepen Verlinden. "Ze vonden het perfecte plekje voor hun idee en vroegen via het stadsproject Kom op voor je wijk ondersteuning aan om hun droom te realiseren. Samen met de dienst Gebiedsgerichte Werking, de studiedienst wegen en de groendienst van stad Leuven stroopten ze de mouwen op en gingen aan de slag. In geen tijd stampten ze de gezellige burenplek uit de grond. We hebben de 'burenplek' feestelijk ingehuldigd tijdens de jaarlijkse speelstraat." (BMK