Buurt protesteert tegen verkavelingsaanvraag

Foto Vertommen Enkele bewoners protesteren tegen het verdwijnen van het parkje.

Een aantal buurtbewoners van de Albert Woutersstraat in Wilsele-Dorp heeft vrijdagmiddag actie gevoerd voor het behoud van het groen parkje dat aan de Kapellelaan grenst. De reden? Eigenaar vzw Zusters Paridaens heeft bij de stad Leuven een verkavelingsaanvraag ingediend. "De percelen die deel uitmaken van de verkaveling zijn de laatste getuigen van het historisch rijke verleden van Wilsele-Dorp en daarom vraag ik de stad Leuven, als erfgoedstad, deze site niet te verkavelen", vertelt buurtbewoonster Anja Verbeeck. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) en partijgenoot Zeger Debyser kwamen mee actie voeren. "Dit is één van de weinige groene plekjes van Wilsele-Dorp. Volgens het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) dateert het parkje al van 1530. Iedereen ging ervan uit dat het eigendom was van de stad Leuven, maar dat blijkt dus niet het geval. Maar wij zouden de stad willen vragen om het parkje ofwel over te kopen, of om een erfpacht af te spreken. Dit stukje groen mag niet zomaar verloren gaan", meent Parys. Een petitie om het parkje te behouden heeft al zo'n 900 handtekeningen opgeleverd. Of dat ook betekent dat de plannen niet zullen doorgaan, is niet duidelijk. De stad Leuven moet voor 25 februari een beslissing nemen over de kwestie. (ADPW)