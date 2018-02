Buurt hekelt hogere verkeersdruk DOOR INGREEP STAD DUBBEL ZOVEEL WAGENS IN KORTRIJKSESTRAAT BART MERTENS

10 februari 2018

02u49 2 Leuven De bewoners van de Kortrijksestraat en de Beosierlaan zijn niet te spreken over het toenemende verkeer. Sinds de Borstelstraat eenrichting geworden is, komen er dubbel zo veel wagens langs. De stad stelt voor om een fietsstraat aan te leggen, maar het buurtcomité wil een totaaloplossing. "Er komen bijkomende metingen in maart", belooft schepen Dirk Robbeets (sp.a).

De Kortrijksestraat en de Beosierlaan in Kessel-Lo kreunen onder de verkeersdrukte. "En dat sinds de invoering van de eenrichting in de Borstelstraat", dat zeggen de buurtbewoners. In een beweging vragen ze aan het Leuvense stadsbestuur een totaaloplossing voor het probleem. "Op 6 november vorig jaar besloot de stad om een drukke verkeersstroom langs een fiets- en woongebied met crèches, speelgrasvelden, een jeugdhuis, een rusthuis en enkele scholen te leiden", zegt Jona De Leye namens buurtgroep KorBeo. "Uit onze metingen blijkt dat het verkeer in de Kortrijksestraat en de Beosierlaan sinds de ingreep minstens verdubbeld is. Er moet dan ook dringend iets gebeuren aan deze levensgevaarlijke en onhoudbare situatie."





Fietsstraat

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) liet zich al herhaaldelijk ontvallen dat het onvermijdelijk is dat verkeersstromen zich verplaatsen als een bepaalde straat wordt afgesloten voor auto's. "Wat hier niet rijdt, zal daar rijden", klonk het. Blijft de vraag: hoe stel je iedereen tevreden? De stad wil alvast een poging doen. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) bevestigt dat het college de Kortrijksestraat omdoopt tot een fietsstraat.





Kafka

Maar daar loopt de buurt niet warm voor. "Dweilen met de kraan open", noemt het comité het. "Het is een duur lapmiddel en levensgevaarlijk in de huidige verkeerssituatie. Sluipverkeer is niet compatibel met een fietsstraat, waar autoverkeer maximaal geweerd moet worden. Moeten de zwakke weggebruikers dienst doen als verkeersremmers? Onze buren van de Borstelstraat verdienen een leefbare straat maar de stad heeft het probleem gewoon verplaatst. Dit zijn kafkaïaanse toestanden." Intussen hebben zich al meer dan 60 gezinnen bij de groep aangesloten.





Ze krijgen alvast de steun van oppositiepartij N-VA. Gemeenteraadsleden Griet Valgaeren en Fred Debrun roepen op tot gezond verstand. "Keur het plan goed dat door de administratie werd uitgewerkt en test het via een proefopstelling gedurende drie maanden", klinkt het.





Bijkomende tellingen

Schepen Dirk Robbeets belooft alvast bijkomende tellingen in maart om vervolgens te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de hele buurt opnieuw leefbaar te maken.